Traurige Nachrichten aus den USA. Sandra Scully kämpfte bereits seit Jahren gegen ALS, auch bekannt als das Lou-Gehrig-Syndrom. Die Krankheit, an der auch Astrophysiker Stephen Hawking (✝76) gestorben ist, ist eine degenerative Störung des Nervensystems. Betroffene leiden an Muskelschwund und Lähmungen, die auch das Sprechen und Essen beeinflussen. Nun ist Sandra der heimtückischen Krankheit erlegen – sie ist mit 76 Jahren gestorben.

Das bestätigten nun mehrere Medienunternehmen wie Daily Mail unter Berufung auf einen Stellvertreter der Familie. "Die Familie schätzt jedermanns Gedanken und Gebete sehr – dennoch wünschen sie sich Privatsphäre in dieser Zeit", so der Sprecher. Im Namen der Blondine können Spenden getätigt werden. Diese sollen jedoch direkt an die Forschungsstelle für ALS an der Universität Kalifornien in Los Angeles weitergeleitet werden. Sandra hinterlässt ihren Ehemann, den legendären Baseball-Kommentator Vin Scully, ihre gemeinsame Tochter Catherine und zwei Kinder aus erster Ehe.

Im November 1973 hatte die Verstorbene ihren Mann geheiratet. In den 48 Ehejahren stand sie dem Fernsehsprecher der Los Angeles Dodgers stets zur Seite. "Sandi war Vins größter Fan und hat ihn immer voller Liebe im Stadion supportet, bevor ihr Kampf mit ALS begann", ließ ein Pressesprecher des Teams verlauten, wie Los Angeles Times berichtet.

Getty Images Sandra und Vin Scully, 2016 im Dodger Stadion in Los Angeles

Getty Images Vin Scully und seine Ehefrau Sandra, 2014

Getty Images Vin und Sandra Scully, 2002 in Los Angeles

