Schon bald kann Patrizia Palme endlich ihre Tochter im Arm halten! Im Sommer gab die YouTuberin bekannt, dass sie und ihr Mann Dennis ein Jahr nach ihrer Hochzeit zum ersten Mal Eltern werden. Seitdem hält die Blondine ihre Fans mit wichtigen Etappen ihrer anderen Umstände auf dem Laufenden. Mittlerweile ist sie in der 38. Woche angekommen und damit hochschwanger. Und das macht sich auch beim Griff in den Kleiderschrank bemerkbar: Patrizia passen kaum noch Sachen.

Für die Fashion-Influencerin ist es derzeit gar nicht so einfach, ihren fast 400.000 Followern auf Instagram regelmäßig ihre Looks zu präsentieren. "Langsam weiß ich nicht mehr, was ich anziehen soll. Ich habe das Gefühl, ich kugel nur noch", schrieb die 26-Jährige zu einem Bild von sich. Obwohl sie darauf einen Hoodie und einen Mantel trägt, ist ihre gewölbte Körpermitte nicht mehr zu übersehen. Und das ist auch wenig verwunderlich, denn die eigentlich zierliche Patrizia kann mittlerweile einen stolzen Bauchumfang von 105 Zentimetern vorweisen.

Patrizia und ihr Liebster sind längst bereit für die Ankunft ihres Babys. Damit bei der Geburt auch nichts schief geht, sind sie jetzt vorab den Weg zum Krankenhaus mit dem Auto abgefahren, in dem die Beauty entbinden möchte. "Wir waren noch nie dort. Deswegen ist es für die Sicherheit und fürs Gefühl ganz gut, wenn man den Weg kennt und weiß, wo man parken kann", erzählte sie ihren Fans mit funkelnden Augen.

Anzeige

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme, Januar 2021

Anzeige

Instagram / patriziapalme Patrizia Palmes Babybauch

Anzeige

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de