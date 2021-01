Hochkarätiger Besuch bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow"! In diesem Jahr müssen die Macher des Dschungelcamps improvisieren: Statt wie gewohnt in Australien findet die Sendung 2021 hierzulande in Köln statt. Geplant ist eine 15-teilige Reihe, die täglich und live auf RTL ausgestrahlt wird. Neben prominenten Teilnehmern, die um den Titel kämpfen, hat der Ersatz-Busch auch erstklassige und vor allem allseits bekannte Gäste in petto.

Sonja Zietlow (52) und Daniel Hartwich (42) begrüßen in jeder Folge einstige Dschungelstars, mit denen sie in Erinnerungen schwelgen. Die Zuschauer dürfen sich unter anderem auf Carlo Tränhardt freuen, Ur-Campbewohner aus Staffel eins. Weitere mutige VIPs, die sich in den vergangenen Jahren am Lagerfeuer die Nächte um die Ohren geschlagen haben: Désirée Nick (64), Dolly Buster (51), Willi Herren (45), Ross Antony (46), Olivia Jones (51), Nico Schwanz (42), Sarah Knappik (34), Peer Kusmagk (45), Iris Klein (53), Georgina Fleur (30), Melanie Müller (32), Menderes Bagci (36), David Ortega (35), Marc Terenzi (42), Jennifer Frankhauser (28), Daniele Negroni (25), Evelyn Burdecki (32), Prince Damien (30), Danni Büchner (42) und einige mehr.

Außerdem mit von der Partie: Dr. Bob (70)! Die medizinische TV-Ikone kommt extra aus Down Under, um gemeinsam mit Sonja, Daniel und den Ex-Campern das aktuelle Geschehen zu analysieren. Damit haben die deutschen Fans den britischen etwas voraus – im UK-Dschungelcamp wurde der Publikumsliebling durch ein lokal ansässiges Ärzteteam ersetzt.

Anzeige

TVNOW Die Kandidaten des Ersatz-Dschungelcamps

Anzeige

TVNOW Daniel Hartwich und Sonja Zietlow an Tag 9 im Dschungelcamp 2020

Anzeige

TVNOW /Stefan Menne Doktor Bob, TV-Arzt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de