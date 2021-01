Nimmt er ihm diesen Spruch übel? Daniel Hartwich (42) und Sonja Zietlow (52) sind für ihre bissigen Spitzen im Dschungelcamp bekannt. Auch in der diesjährigen Ersatzshow sind die beiden nicht gerade kleinlaut – vor allem heute teilte der Moderator gegen Showgast Daniela Büchner (42) ganz schön aus: Er verglich Dannis neuen Freund Ennesto Monté (45) als Wanderpokal. Doch was sagt Ennesto dazu? Promiflash hat bei ihm nachgehakt...

Schockiert ist der Reality-TV-Star von dieser Aussage jedenfalls nicht. "Für mich ist das völlig in Ordnung – also, man muss sich so einen Titel ja auch verdienen. Ich kann darüber lachen. Ich fand den Spruch cool. Und es zeigt auch, dass RTL nicht ohne meinen Namen auskommen kann. Es tut der Show also gut", gibt sich der 45-Jährige ziemlich entspannt auf Promiflash-Nachfrage. Sollte der Moderator allerdings noch frecher werden, fordere Ennesto ihn liebend gerne zum Schlagabtausch beim Promiboxen heraus. "Ich kann mich nicht nur verbal, sondern auch körperlich gut wehren", fügte er amüsiert hinzu.

Und tatsächlich stehen auch einige Fans auf der Seite des Paares. Auf Instagram fanden User Daniels Kommentar ganz schön unpassend. "Wie frech von ihm" oder "Austeilen kann der Hartwich, aber einstecken? Fehlanzeige", zogen ein paar User ihr Fazit. Was sagt ihr zu Ennestos Reaktion? Stimmt in der Umfrage ab!

Anzeige

TVNOW / 99pro media Ennesto Monté und Danni Büchner bei "Goodbye Deutschland"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Sonja Zietlow und Daniel Hartwich im Dschungelshow-Studio

Anzeige

Instagram / dannibuechner Ennesto Monté und Daniela Büchner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de