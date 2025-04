Joachim Llambi und Daniel Hartwich tanzen bei "Let's Dance"

In der siebten Show von Let's Dance sorgten Joachim Llambi (60) und Daniel Hartwich (46) am Freitagabend für eine besondere Überraschung. Der Moderator und der Juror schwangen gegen Ende der Sendung gemeinsam das Tanzbein und präsentierten eine unterhaltsame Performance. Die beiden Männer hatten in der Vorwoche diesen Auftritt angekündigt, nachdem Victoria Swarovski (31) und Motsi Mabuse (44) als Tanzpaar eröffnet hatten. Joachim und Daniel hielten ihr Wort und tanzten zu "Fade to Grey" – ein Mix aus Discofox und "Saturday Night Fever"-Moves machte den Auftritt unvergesslich.

Für die Show hatte der 60-Jährige extra Sonnenbrillen und auffällige Glitzer-Sakkos in Silber und Pink mitgebracht, die Daniel gerne aufgriff. Das Publikum im Studio reagierte begeistert, feierte die beiden Männer mit Standing Ovations und forderte sogar eine Zugabe. Joachim bewertete seinen Tanzpartner mit neckischen Worten: "Sie waren nicht schlecht, aber auch nicht gut." Online fiel die Reaktion etwas anders aus – manche Fans zeigten sich etwas enttäuscht von der groß angekündigten Darbietung. "So viel Aufregung um nichts. Das hätte man auch sein lassen können" oder "So sehr ich Daniel mag. Das war gar nichts. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass er die Sache ernster nimmt und uns alle überrascht. Schade", lauten zwei Reaktionen auf Instagram.

Für den Moderator war dies eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen er sich tatsächlich selbst auf das "Let's Dance"-Parkett wagte. Obwohl er seit 15 Jahren durch die Show führt, hatte sich Daniel bislang geschickt davor gedrückt, regelmäßig mitzutanzen. Zu seinen wenigen Ausnahmen gehören eine Einlage 2011 mit seiner damaligen Co-Moderatorin Sylvie Meis (46) und ein Tanz während der Corona-Saison im Jahr 2020. Joachim hingegen, der als Juror oft streng bewertet, bewies für die gemeinsame Choreografie erstaunlich viel Humor und erinnerte Fans daran, dass die Show nicht nur um Leistung, sondern auch um Spaß geht.

RTL / Stefan Gregorowius Joachim Llambi und Daniel Hartwich bei "Let's Dance" 2025

RTL / Stefan Gregorowius Joachim Llambi und Daniel Hartwich bei "Let's Dance" 2025

