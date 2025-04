Daniel Hartwich freut sich auf TV-Show "Die perfekte Reihe"

Daniel Hartwich (46) kehrt mit einer neuen Quizshow zurück. Ab dem 28. April 2025 begleitet der Moderator "Die perfekte Reihe" auf RTL – und das direkt im Anschluss an den Dauerbrenner Wer wird Millionär?. Dabei können die Kandidaten bis zu 200.000 Euro gewinnen, indem sie in mehreren Runden Bilder in die richtige Reihenfolge bringen. An seiner Seite stehen diesmal keine Co-Moderatoren, Daniel führt alleine durch das Format und freut sich, erneut ein Quiz an den Start zu bringen. "Ich fand Quiz schon immer sehr reizvoll und es ist ja auch nicht mein erstes Quiz-Format. Aber ich habe gedacht, dass es ja vielleicht auch mal gut wäre, ein erfolgreiches Quiz zu moderieren", scherzt er im Gespräch mit DWDL.

Seine Rückkehr in die Primetime kommt nicht von ungefähr. Während Daniel in den vergangenen Jahren mit Shows wie Das Supertalent oder "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zur festen Größe im Unterhaltungsfernsehen avancierte, hat er sich zuletzt bewusst zurückgenommen. Die Entscheidung, etwa das Dschungelcamp nicht mehr zu moderieren, sei ganz bewusst gefallen. "In den letzten Jahren gab es wahrscheinlich Phasen, in denen man davon hätte sprechen können, dass es zu viel war. Im Nachhinein frage ich mich auch, warum bestimmte Sendungen nicht eigentlich von anderen Personen moderiert wurden", erklärt er im Interview.

Vor wenigen Wochen sorgte Daniel bei Let's Dance für große Unterhaltung und bewies, dass sein Talent nicht nur in der Moderation liegt. Was zunächst als Scherz begann, wurde zu einem Highlight: Gemeinsam mit Juror Joachim Llambi (60) betrat der 46-Jährige das Tanzparkett und zeigte in einer humorvollen Tanzeinlage, dass er nicht nur hinter dem Moderatorentisch eine gute Figur macht. Das Publikum tobte vor Begeisterung. Auch Motsi Mabuse (44), die diese besondere Darbietung in der Sendung angekündigt hatte, feuerte das Duo mit vollem Einsatz an. Die Chemie zwischen Daniel und Joachim kam auch auf der Tanzfläche nicht zu kurz und sorgte für zahlreiche Lacher.

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Hartwich, März 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Joachim Llambi und Daniel Hartwich, Juror und Moderator

Anzeige Anzeige