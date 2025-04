Neues Geständnis: Darum zog Daniel Hartwich die TV-Notbremse

Moderator Daniel Hartwich gehört zu den bekanntesten Gesichtern des Senders RTL. Über viele Jahre hinweg führte er die Zuschauer durch Erfolgsformate wie Das Supertalent oder das Dschungelcamp. Im Gespräch mit dem Mediendienst DWDL hat Daniel kürzlich offenbart, warum er sich in den vergangenen Jahren nach und nach aus vielen Shows zurückgezogen hat. Es sei "eine bewusste Entscheidung" gewesen, weniger zu moderieren, was "natürlich dazu geführt hat, dass ich nicht mehr so präsent bin", so der 46-Jährige.

Im Gespräch erläuterte Daniel, dass ihn vor allem die ständige öffentliche Präsenz irgendwann gestört habe. "In den letzten Jahren gab es wahrscheinlich Phasen, in denen man davon hätte sprechen können, dass es zu viel war", erklärte er. Die Entscheidung, Shows abzugeben, habe nichts mit der generellen Arbeitslast zu tun, sondern mehr mit einem gewissen Überdruss an seiner eigenen Dauerpräsenz: "Ich war irgendwann einfach satt von mir selbst." Rückblickend habe er sich gefragt, warum manche Formate nicht auch einmal von jemand anderem moderiert wurden. Für die Rückkehr zu alten Formaten sieht der Moderator deshalb keine Notwendigkeit, im Gegenteil: "Die Neuauflage des 'Supertalents' kommt bestimmt auch ohne mich aus", stellte er mit einem Schmunzeln klar.

Einzig der TV-Produktion Let's Dance wird Daniel auch in Zukunft erhalten bleiben. Zudem startet er demnächst mit der neuen RTL-Quizshow "Die perfekte Reihe" durch, in der Kandidaten bis zu 200.000 Euro gewinnen können. "Die perfekte Reihe" soll im Anschluss an "Wer wird Millionär?" starten und später den Sendeplatz von Günther Jauch (68) einnehmen.

RTL / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich und Victoria Swarovski bei "Let's Dance"

Getty Images Sonja Zietlow, Brigitte Nielsen und Daniel Hartwich, 2015

