Kann Regé-Jean Page wirklich so gut küssen, wie es Bridgerton erahnen lässt? Seit Wochen liegt die neue Netflix-Serie, die während der Ballsaison des Jahres 1813 spielt, voll im Trend. Besonders beliebt bei den Zuschauern: die intimen Szenen zwischen Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor, 25) und Simon Basset (Regé-Jean Page). Letzterer kann sich seitdem kaum noch vor eindeutigen Angeboten seiner Fans retten. London Hughes (31) kann den Hype um den Hottie verstehen: Auch sie durfte ihn bereits vor der Kamera küssen...

London und Regé haben vor einigen Jahren zusammen für eine Sitcom in Großbritannien gedreht, die dann aber nicht ausgestrahlt wurde. Ihre Zusammenarbeit mit dem 31-Jährigen ist ihr dennoch in bester Erinnerung geblieben. "Er ist ein guter Küsser. Es war toll", schwärmte die Komikerin im Glamour-Interview von ihrem allerersten Kuss on Screen und betonte, dass der Drehtag alles andere als schlecht gewesen sei.

Regé habe London dabei geholfen, sich vor der Kamera fallen zu lassen. "Er gab mir ein so sicheres Gefühl bei der Kussszene. Ich hatte noch nie zuvor eine und hatte einen leichten Asthmaanfall, und er war so ein Profi. Er ist der Beste”, sprach die 31-Jährige in den höchsten Tönen von ihrem Knutschpartner. Hinter den Kulissen kamen die beiden sich aber nicht nahe. Regé und sie seien nur gute Freunde, betonte London.

Liam Daniel/ Netflix Regé-Jean Page in "Bridgerton"

Instagram / thelondonhughes Comedian London Hughes

Chelsea Lauren/REX/Shutterstock Regé-Jean Page, Schauspieler

