Wow: Das sind die tollsten Looks der BAFTA Awards 2023!

Die Stars und Sternchen brezeln sich mal wieder so richtig auf! Heute Abend findet in London die Verleihung der heiß begehrten BAFTA Awards statt. Im Rahmen der Ehrung werden die besten nationalen und internationalen Filme ausgezeichnet. Auch in diesem Jahr wohnen zahlreiche Promis dem beliebten Event bei. Für ihren Gang über den roten Teppich warfen sie sich ganz schön in Schale! Promiflash zeigt euch die schönsten Looks!

Anya Taylor-Joy (26) zog sicher so ziemlich alle Blicke auf sich, als sie den roten Teppich betrat. Die Schauspielerin präsentierte einen außergewöhnlichen Look in Satinoptik. Die "The Menu"-Darstellerin trug ein Minikleid mit Zierschleifen und einem auffälligen Mantel, der einer Decke glich. Ana de Armas (34) entschied sich hingegen für ein schlichtes Outfit. Der Filmstar kam in einem bodenlangen figurbetonten Kleid, das durch seinen hellrosafarbenen Farbton sehr zurückhaltend wirkte. Florence Pugh (27) zeigte Mut zur Farbe. Die Blondine warf sich in ein knallorangefarbenes Dress im Mermaid-Stil. Ebenfalls ein Hingucker waren Lily James (33) und Ellie Goulding (36). Die Schauspielerin und die Sängerin ließen mit ihren außergewöhnlichen Ausschnitten tief blicken. Rosie Huntington-Whiteley (35) entschied sich wiederum für ein hochgeschlossenes enges Kleid in Schwarz. Die Cut-outs am Rock sorgten jedoch für einen Wow-Effekt.

Aber nicht nur die Frauen bewiesen ihr Händchen für Mode – auch die Herren machten auf dem Red Carpet eine gute Figur. Bridgerton-Star Regé-Jean Page (34) kam in einem klassischen Look daher. Der Schauspieler wählte eine schwarze Anzugkombi mit weißem Hemd. Eddie Redmayne (41) überraschte in einer weiten Anzughose. Dazu trug er ein schwarzes Jackett ohne Hemd darunter. Ed Westwick (35) setzte auf ein lässiges Outfit. Der Gossip Girl-Darsteller erschien in einer grauen Kombi im Oversize-Look.

