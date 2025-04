Halle Bailey und Regé-Jean Page ergattern "Italianna"-Rollen

Halle Bailey (25), bekannt aus dem Fantasy-Musical-Film von Rob Marshall "Arielle, die Meerjungfrau", und Regé-Jean Page (36), Star der ersten Bridgerton-Staffel, werden in einem neuen Film gemeinsam vor der Kamera stehen. Die beiden Hollywood-Größen übernehmen die Hauptrollen in "Italianna", einem kommenden Streifen von Universal Pictures, wie Deadline berichtete. Regie führt Kat Coiro, die unter anderem für ihre Arbeit an der romantischen Komödie "Marry Me" mit Jennifer Lopez (55) und Owen Wilson (56) bekannt ist. Bislang sind keine Details zur Handlung bekannt, doch das Drehbuch stammt von Ryan Engle, basierend auf einer Originalidee von ihm und Kristin Engle. Die Ankündigung erfolgte am Donnerstag und sorgt schon jetzt für große Vorfreude bei den Fans.

Für beide Hauptdarsteller ist dieser Film ein weiterer Meilenstein in ihren bereits erfolgreichen, aber noch recht jungen Karrieren. Halle, die sich mit ihrer Rolle als Arielle in der Disney-Verfilmung der beliebten Nixe an der Seite von Hollywood-Größe Melissa McCarthy (54) einen Namen gemacht hat, ist außerdem Teil der Neuauflage von "The Color Purple". Regé-Jean, der für seine Hauptrolle in Staffel eins der beliebten Netflix-Serie "Bridgerton" für einen Emmy und zwei Screen Actors Guild Awards nominiert wurde, spielt neben Michael Fassbender (48) und Cate Blanchett (55) in Steven Soderberghs (62) Film "Black Bag", der am vergangenen Wochenende in den Kinos angelaufen ist. Erst kürzlich wurde bekannt, dass er zudem die Hauptrolle in einer Neuinterpretation von "Der Graf von Monte Cristo" spielen wird. Produziert wird der Film von Will Packer, der durch Erfolge wie "Girls Trip" bekannt wurde und dessen Produktionen regelmäßig die Kinocharts anführen.

Privat blickt vor allem Halle auf turbulente Jahre zurück. Halle, die auch als Sängerin des R&B-Duos Chloe x Halle bekannt ist, trennte sich nach mehr als zwei Jahren Beziehung von dem Rapper DDG (bürgerlich Darryl Dwayne Granberry Jr.), nur zehn Monate nach der Geburt ihres Sohnes Anfang 2024. Regé-Jean, der ursprünglich aus Großbritannien stammt, hält sein Privatleben hingegen weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus und fokussiert sich stark auf seine Karriere sowie auf seine Freundin, die Werbetexterin Emily Brown. Beide Stars gelten in der Branche als ambitioniert, aber auch als angenehm bodenständig. Mit ihrer Zusammenarbeit in "Italianna" dürfen sich Fans also nicht nur auf schauspielerische Höchstleistungen freuen.

Getty Images DDG und Halle Bailey und ihr Sohn Halo, September 2024

Getty Images Regé-Jean Page bei der "Dungeons & Dragons"-Premiere in Paris

