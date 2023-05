Bei "Bridgerton"-Star: Corey Mylchreest holt sich Ratschläge

Dieser Bridgerton-Star gab Corey Mylchreest wichtige Tipps! Der Schauspieler feiert sein Debüt als Hauptdarsteller in dem Bridgerton-Prequel "Königin Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte". Am 04. Mai startete das langersehnte Prequel auf Netflix. Während die dritte Staffel von "Bridgerton" noch auf sich warten lässt, können Fans also schon jetzt einen weiteren Hottie anschmachten. Corey verkörpert in der Vorgeschichte der Serie König George. Um sich in dem Bridgerton-Universum zurechtzufinden, holte er sich vorab Tipps von Schauspielkollege Regé-Jean Page (35).

Vor Beginn der Dreharbeiten der neuen Netflix-Serie erhielt der 25-Jährige wichtige Ratschläge von seinem Vorgänger aus der ersten Staffel "Bridgerton". In einem Interview mit Today erzählte der Schauspieler, was ihm auf seinem Weg mitgegeben wurde. "Lass alles, was dir hilft, an dich ran. Aber lass alles andere von dir abgleiten", soll Regé-Jean Corey geraten haben.

Der Hottie ist bereits in einer anderen Netflix-Serie zu sehen. In "Sandman" verkörperte er in der ersten Folge die Rolle des Adonis. Mit seinen Fans im Netz teilte er seinen stolzen Moment und schrieb den Satz, den seine Mutter zu seinem Auftritt sagte dazu: "Die besten zwei Zeilen, die je auf der Leinwand gesprochen wurden", liest es sich unter seinem Instagram-Post.

