Regé-Jean Page wurde für "Dungeons & Dragons" gedrillt!

Für diese Rolle ging Regé-Jean Page (34) an seine körperlichen Grenzen! Der Hottie, der durch die erste Bridgerton-Staffel weltweit bekannt wurde, ist nach seiner gediegenen Herzog-Rolle zu actionreichen Projekten übergegangen: Nach dem Thriller "The Gray Man" wird er bald in der Rollenspieladaption "Dungeons & Dragons" zu sehen sein. Hier verkörpert der simbabwisch-britische Schauspieler einen Abenteurer, auf den viele Kampf- und Fluchtszenen warten. Im Promiflash-Interview verriet Regé-Jean jetzt, wie hart er für "Dungeons & Dragons" trainieren musste!

Auf die Frage, ob der Netflix-Star seine Stunts für den neuen Streifen selbst absolviert habe, erzählte er Promiflash bei der "Dungeons & Dragons"-Premiere in Berlin: "Ich habe so viel wie möglich selbst gemacht. Jeden Tag, an dem ich nicht drehte, war ich drei oder vier Stunden in der Stunt-Abteilung." Weiter erklärte Regé-Jean: "Sie haben mich durch die Bewegungsabläufe geführt und mich wieder und wieder üben lassen. Erstens, um die Abläufe zu lernen – und zweitens, um gut genug in Form zu kommen, damit ich in der Lage bin, die Stunts in der Rüstung und im Umhang auszuführen." Abschließend witzelte er: "Sie haben mich ganz schön ins Schwitzen gebracht."

Wieso er so hart trainieren musste? "Das lag daran, dass John Daley und John Goldstein – unsere Regisseure – sehr darauf bedacht waren, dass die Kämpfe echt wirken. Sie wollten nicht, dass es sich wie ein Effektfilm anfühlt, mit vielen schnellen Schnitten und visuellen Effekten." Weiter offenbarte Regé-Jean: "Sie wollten, dass es sich eher wie die alten Jackie Chan-Filme anfühlt, mit langen Einstellungen und Bissen, die Wirkung zeigen... Und so habe ich mein Bestes getan, um ihnen das zu geben, was ich konnte."

Anzeige

Getty Images Regé-Jean Page bei der "Dungeons & Dragons"-Premiere in Berlin

Anzeige

Getty Images Der "Dungeons And Dragons"-Cast in Berlin

Anzeige

Getty Images John Goldstein, John Daley und Regé-Jean Page bei der Premiere von "Dungeons & Dragons"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de