Wie steht es um die Gesundheit von Lutz (58)? Spätestens seit 2019 ist bekannt, dass nicht nur Schwiegertochter gesucht-Kultstar Ingo (30) an einer unheilbaren Lungenkrankheit leidet – auch sein Vater hat schwer mit Atembeschwerden zu kämpfen. Die TV-Bekanntheit erhielt vor einigen Jahren die Diagnose COPD, eine chronische Erkrankung, bei der sich die Atemwege verengen. Kurz vor Weihnachten spielten sich dann tragische Szenen ab: Lutz wurde ohnmächtig und kam für mehrere Tage auf die Intensivstation!

In einem Promiflash-Interview dachte Lutz' Frau Stups noch mal an den Moment zurück: "Am 18. Dezember sind wir abends ins Bett gegangen, dann hat er seinen Sauerstoffschlauch anbekommen und dann ist er mir umgekippt." Trotz Rütteln kam Lutz nicht mehr zu sich, weshalb seine Gattin den Notarzt rief. Mit dem Rettungsdienst wurde der TV-Star dann prompt auf die Intensivstation gebracht. "Die ersten zehn Tage, sagte der Arzt, waren sehr kritisch, wir hätten mit allem rechnen müssen", erinnerte sich Stups. Die Ärzte stellten eine doppelseitige Lungenentzündung fest. Um Lutz das selbstständige Atmen ermöglichen zu können, wurde sogar ein Luftröhrenschnitt gesetzt.

"Aber durch die gute Pflege des Personals und Lutz’ eisernen Willen und den seiner Familie hat er es geschafft und ist durchgekommen", verriet Stups gegenüber Promiflash. Seit vergangenem Dienstag ist der 58-Jährige wieder einigermaßen stabil und durfte die Klinik verlassen. Die Freude auf das Wiedersehen war groß – immerhin durfte Stups ihren Liebsten aufgrund der aktuellen Situation nicht im Krankenhaus besuchen. "Wir sind froh, dass er keine bleibenden Schäden davontrug", erklärte Stups. Mit regelmäßigen Besuchen seiner Hausärztin ist Lutz nun wieder auf dem Weg der Besserung.

Facebook / Ingo und Annika Fanpage Stups und Lutz im Mai 2017

Promiflash Lutz im Juni 2019

Facebook / Stups und Lutz - die romantischen Rheinländer Lutz im März 2019

