Seit Hochzeit: Schwiegertochter-Ingo redet nicht mit Eltern!

Sie können ihm gestohlen bleiben! Ingo (33) und Annika gaben sich 2022 das Jawort und das gefiel den Eltern des Schwiegertochter gesucht-Stars überhaupt nicht. Lutz (62) und Stups posteten nämlich ein paar fiese Worte am Tag ihrer Hochzeit und wetterten gegen ihren Sohn. Seither scheint sich das Verhältnis der Familie nicht gebessert zu haben: Ingo verrät Promiflash, dass er keinen Kontakt mehr zu seinen Eltern hat!

"Die haben da was gepostet, was mir nicht gefallen hat! Letztendlich können sie die Radieschen unter der Erde sehen, das ist mir ganz egal!", packt er aus und fügt entschlossen hinzu: "Je eher die das machen, umso besser für mich. Ich lebe mein Leben mit Annika und da bin ich glücklich mit!" So habe der verletzende Kommentar seiner Eltern das Fass zum Überlaufen gebracht. Ingo behauptet: "Seit der Hochzeit haben sie den Bogen überspannt."

Seine Liebste geht hingegen weniger hart mit ihren Schwiegereltern ins Gericht und steht einer Reunion nicht im Weg. "Es ist immer scheiße, wenn man Streit in der Familie hat. Aber ich bin auch nicht diejenige, die dann sagt 'Ingo, du darfst da nicht hin!'", erklärt Annika gegenüber Promiflash und stellt klar: "Wenn er das Verlangen hat, kann er da gerne hingehen." Jedoch wolle der 33-Jährige nichts mit den beiden zu tun haben, solange sie seine Gattin nicht akzeptieren.

Facebook / Stups und Lutz - die romantischen Rheinländer Lutz und Stups im Mai 2020

Instagram / ingo_der_ingonator "Schwiegertochter gesucht"-Kultstar Ingo

Instagram / ingonator_official Annika und Ingo im September 2023

