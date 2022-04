Da haben sich die Fans von Schwiegertochter gesucht-Star Ingo (31) wohl zu früh gefreut! Da seine Eltern Lutz (60) und Stups seine Verlobte Annika schlecht behandelt haben sollen, herrscht schon seit einer Weile dicke Luft in der TV-bekannten Familie. Das Ganze ging sogar so weit, dass die Turteltauben Ingos Eltern nicht zu ihrer anstehenden Hochzeit einladen wollten! Im Februar ruderte der Bräutigam jedoch zurück und gab öffentlich bekannt, dass Lutz und Stups zur Trauung kommen dürfen. Aber damit war das letzte Wort wohl noch nicht gesprochen: Die Familie scheint sich wieder heftig zu zoffen!

In seiner Instagram-Story tobte Ingo jetzt: "Wer mich noch mal auf meine Erzeuger anschreibt, der fliegt – ohne wenn und aber." Dann folgten diese harten Worte: "Ich habe keine Eltern mehr, sondern nur noch Erzeuger." Doch was ist vorgefallen? Als Erklärung teilte er den Chatverlauf mit einem Follower, der Lutz und Stups verteidigen wollte. Auf seine Eltern angesprochen reagierte Ingo total genervt: "Meine Eltern sollten sich schämen für das, was sie uns die ganzen vier Jahre angetan haben." Danach deutete er an, dass Stups sie "auf der Straße bespuckt und geschlagen" hätte. Die Rasselbande hat wohl noch immer die gleichen Probleme...

Doch damit nicht genug: Zusätzlich zu den Schwierigkeiten mit Annika geht es in ihrem Streit offenbar auch ums Geld! "Sie habe das Dreifache an Geld wie wir und kamen am Ende des Monats noch an und haben die Hand aufgehalten", ärgerte Ingo sich weiter. Ob sie ihre Streitigkeiten wohl jemals beilegen werden können? Lutz und Stups haben sich bisher nicht zu den jüngsten Vorwürfen ihres Sohnes geäußert.

Promiflash Lutz, Stups, Annika und Ingo, bekannt aus "Schwiegertochter gesucht"

Instagram / ingo_fanseite_official Ingo und Annika im Januar 2022

Facebook / Stups und Lutz - die romantischen Rheinländer Lutz und Stups im Mai 2020

