Johannes Haller (33) kann offenbar einfach nicht genug von Jessica Paszka (30) bekommen. Hinter den ehemaligen Kuppelshow-Stars liegt eine aufregende Reise. Nachdem sich die Ex-Bachelorette im Finale 2017

gegen den Unternehmer entschieden hatte, fanden sie vergangenes Jahr dann doch zusammen. Nach nur wenigen Monaten Beziehung verkündete das Paar dann freudige Neuigkeiten: Im kommenden Mai erwarten sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Seitdem halten sie ihre Fans mit regelmäßigen Babybauch-Updates auf dem Laufenden. Jetzt erzählte Johannes, dass er Jessis neue Kurven richtig liebt!

Bei einer Q&A-Runde in seiner Instagram-Story wollte ein neugieriger Follower von dem baldigen Papa wissen, ob er seine Verlobte, seit sie in anderen Umständen ist, noch attraktiver finde. Früher habe er die Männer nicht verstanden, die ihre schwangeren Frauen als 'sexy' bezeichnen, gab der 33-Jährige offen zu. Doch nun habe sich seine Meinung geändert. "Heute wächst mit jedem Gramm, das Jessi durch die Schwangerschaft zunimmt, meine Liebe zu ihr, und ich bin so stolz", schwärmte er von seiner Liebsten. Für ihn werde sie mit jedem Tag noch erotischer.

Für Johannes sei es mit Jessi Liebe auf den ersten Blick gewesen. Er habe sie nach der Teilnahme bei "Die Bachelorette" nicht mehr aus dem Kopf bekommen und sich sogar heimlich über die Influencerin informiert. Er habe noch nie eine so starke, selbstbewusste und fleißige Frau, wie sie es sei, kennengelernt. "Sie inspiriert mich und macht mich zu einem besseren Mann", berichtete er begeistert weiter. Außerdem schmelze er dahin, wenn sie singe.

Instagram / johannes_haller Johannes Haller und Jessica Paszka in den Allgäuer Alpen

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka auf Ibiza

