Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (32) werden heiraten! Am ersten Weihnachtsfeiertag teilten die Turteltauben die süßen Neuigkeiten mit ihrer Community: Der ehemalige Bachelorette-Kandidat ist am Heiligabend vor seiner schwangeren Freundin auf die Knie gegangen – und die hat "Ja" gesagt! Voller Stolz präsentierten die werdenden Eltern auch schon den Verlobungsring. Inzwischen ist der romantische Moment schon zwei Tage her – und Jessi kann ihr Glück noch immer kaum begreifen!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die einstige Rosenverteilerin am Samstagmorgen erneut ein Bild, das ihren funkelnden Klunker zeigt, während die Bald-Mami die Hand ihres Liebsten hält. Zu dem Schnappschuss schrieb Jessi überglücklich: "Ich bin heute aufgewacht und konnte es immer noch nicht fassen!" Mit einem weiteren Posting in ihrem Feed machte sie zudem deutlich, wie dankbar sie für all ihr Glück ist: "Ich hätte niemals gedacht, dass dieses Jahr noch so perfekt für mich wird!"

Ihr zukünftiger Ehemann meldete sich nach dem Kniefall ebenfalls zu Wort – und erklärte humorvoll einen der Gründe für seinen Antrag: "Sie ist die perfekte Frau für mich, das einzige, was ich an ihr ändern wollte, war ihr Nachname!" Johannes beteuerte weiter, Jessi habe ihn mit ihrem "Ja" zum glücklichsten Mann der Welt gemacht.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszkas Verlobungsring von Johannes Haller

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller

Instagram / johannes_haller Johannes Haller nach der Verlobung mit Jessi Paszka

