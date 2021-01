Jessica Paszka (30) ist überglücklich. Die ehemalige Bachelorette und ihr damaliger Rosenjäger Johannes Haller (32) erwarten ihr erstes Kind. Schon in wenigen Monaten soll ihr gemeinsamer Nachwuchs das Licht der Welt erblicken, mit dem sie dann vorerst auf Ibiza leben wollen. Eine aufregende Zeit also für die Pretty in Plüsch-Siegerin. Nun teilte die werdende Mutter ein neues Babybauch-Foto und brachte in dem Post zum Ausdruck, wie sehr sich auf ihren neuen Lebensabschnitt freut.

"Bald sind wir zu dritt und auf Ibiza mit unserem kleinen Schatz. Wir können es kaum erwarten", schrieb Jessi auf Instagram zu einem Foto von sich und Johannes. Während beide freudig in die Kamera strahlen, umfasst die 30-Jährige liebevoll ihre Babykugel. Trotz ihrer anderen Umständen hilft Jessica bei den Umzugsvorbereitungen tatkräftig mit, wie sie in dem Beitrag ebenfalls verriet: "Ich bin grade dabei, mich von so vielen materiellen Dingen zu trennen und es fällt mir überhaupt nicht schwer, ganz im Gegenteil – es ist sogar unfassbar befreiend."

Jessi und Johannes werden noch vor der Geburt ihres Babys nach Ibiza ziehen – genau genommen bereits "in weniger als vier Wochen", plauderte die Blondine gerade erst überglücklich aus. Die werdenden Eltern planen, über ein Jahr auf der spanischen Insel im Mittelmeer zu bleiben.

