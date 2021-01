Handelt es sich hier um ein Angebot, das Laura Müller (20) nicht ablehnen kann? Die finanzielle Situation der Influencerin und ihres Ehemanns Michael Wendler (48) droht zu eskalieren: Das Paar ist laut Medienberichten hoch verschuldet. Außerdem springen infolge der vergangenen, ereignisreichen Wochen immer mehr Werbepartner ab. Nach Außen machte Laura bisher den Eindruck, als sei alles beim Alten und ihr der Ernst der Lage nicht wirklich bewusst. Manuel Stallion möchte ihr die Realität nun vor Augen führen – und helfen: Der Erotikdarsteller bietet ihr 100.000 Euro für ein Porno-Casting!

"Laura ist jung und verliebt in ihren Mann, aber sie realisiert nicht, dass er seine und ihre Zukunft gerade für einen dämlichen Telegram-Kanal ruiniert", meinte Manuel im Bild-Interview. Der Bang Boss, wie sich der Erotik-Filmstar nennt, ist daher der Meinung, die 20-Jährige solle langsam für sich selbst sorgen, um ihren Luxus-Lifestyle früher oder später nicht aufgeben zu müssen. "Den könnte sie mit Pornos leicht selbst finanzieren und bräuchte keinen Wendler mehr, der ihr sein letztes Geld opfert, um sie bei Laune zu halten – oder sich eventuell sogar an ihr bereichert, wenn das eigene Konto leer ist", erklärt der 39-Jährige.

Manuel könne sich Laura in Sexfilmchen sehr gut vorstellen. "Nackt durften wir Lauras schönen Körper schon im Playboy bewundern und tanzen kann sie auch, wie man bei Let's Dance gesehen hat." Tänzerinnen seien oft "Granaten im Bett", meinte der Berliner. Was Laura bei einem Casting tun müsste? "Viel mehr von sich zeigen, von ihren Vorlieben erzählen – und alle würden natürlich gern mal einen Blick zwischen ihre gespreizten Schenkel bekommen", erklärte er. Mit den Aufnahmen würde er dann zu "sehr großen Firmen" gehen und sie anschließend am Umsatz beteiligen, sobald auf das pikante Material tatsächlich eine Porno-Produktion folgt.

Instagram / manuel_stallion Manuel Stallion, Berliner Pornostar

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler im Januar 2021

Instagram / manuel_stallion Erotikdarsteller Manuel Stallion alias Bang Boss im September 2019

