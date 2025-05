Nach zwei Kids: Laura Müller möchte ihre Brüste operieren

Laura Müller (24) hat auf Instagram Neuigkeiten mit ihren 623.000 Fans geteilt. Die 24-Jährige plant, sich einer Brustoperation zu unterziehen – ein Vorhaben, das sie nach eigener Aussage schon länger im Kopf hatte. Auf der Plattform wurde die Frau des Schlagersängers Michael Wendler (52) gefragt, ob ihre Brüste "echt" seien. Darauf antwortete die zweifache Mutter schlagfertig: "[Meine] Brüste [sind] noch echt. Bald nicht mehr." Ihre Entscheidung, den Eingriff umzusetzen, stand allerdings erst nach der Geburt ihres zweiten Sohnes Ocean Amor im Dezember 2024 und nach der Phase des Abstillens fest.

Bereits vor einigen Monaten hatte Michael in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Wendlers" verraten, dass die Schönheitsoperation ein lang gehegter Wunsch seiner Frau sei. Doch trotz dieses Wunsches betonte Laura, dass sie mit dem aktuellen Aussehen ihrer Brust keinerlei Probleme habe. Für die Zweifachmama gilt aber der Grundsatz: "Schöner geht immer." Neben den Plänen für die Schönheitsoperation ließ die Social-Media-Influencerin durchblicken, dass beruflich ebenfalls spannende Projekte anstehen. So kündigte sie im Erotik-Bereich ein "neues heißes Projekt" an, das schon bald online gehen soll.

Nicht nur Laura entwickelt sich beruflich weiter. Auch ihr Mann Michael tritt langsam zurück ins Rampenlicht. Am 24. Mai 2025 feiert der Schlagersänger sein großes Comeback-Konzert in Bochum, nachdem er aufgrund von umstrittenen Aussagen gecancelt worden war. Bei diesem wird der Musiker nicht nur alte Hits, sondern auch Songs seines neuen Albums "Unfassbar stark" präsentieren. Obwohl die große Schlager-Party bereits in wenigen Tagen stattfindet, sind laut Eventim jedoch noch etliche Tickets verfügbar – also eher ein holpriger Start für das einstige Schlagersternchen.

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler im Mai 2020

ActionPress Michael Wendler, Schlagersänger

