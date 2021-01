Interessiert Laura Müller (20) das aktuelle Aufsehen um ihren Mann denn gar nicht? Mit seinen jüngsten Äußerungen zur aktuellen Gesundheitskrise und seinem KZ-Vergleich gab Michael Wendler (48) seiner Karriere wohl endgültig den Todesstoß. Inzwischen haben sich nicht nur viele Fans, sondern auch sein Manager und sogar der Sender RTL offiziell von ihm abgewandt. Seine Frau äußerte sich bisher nicht zu dem neusten Skandal um den Schlagersänger. Stattdessen machte Laura sich jetzt einen netten Kino-Besuch, während um Michael herum alles in die Brüche geht...

Auf ihrem Instagram-Kanal war es in den vergangenen Tagen ungewöhnlich ruhig. Ihr einziges Lebenszeichen war bisher ein Strauß Rosen von Michael, den sie abgefilmt hat. Am Freitagabend jedoch bekamen ihre Follower mal wieder einen kleinen Einblick in ihr Leben: Laura ging ins Kino und gönnte sich dabei das volle Programm – Nachos mit Käsesoße, gebrannte Mandeln, Schokorosinen und einen Softdrink. Auffällig ist: Die Influencerin zeigt ihr Gesicht hier gar nicht. Normalerweise hält sie ihr hübsches Antlitz eigentlich nur zu gerne in die Kamera.

Doch was will Laura ihrer Community mit diesem Update bloß sagen? Entweder will sie hier zeigen, dass die ganzen Negativ-Schlagzeilen um ihren Mann sie nicht weniger jucken könnten – oder sie deutet damit an, dass es doch ganz schön zwischen ihnen kriselt. Eine gemeinsame Datenight schien der Kinobesuch nämlich nicht gewesen zu sein: Die 20-Jährige war offenbar alleine unterwegs...

Laura Müller im Kino

Laura Müller, Influencerin

Michael Wendler und Laura Müller an Bord des DSDS-Schiffs

