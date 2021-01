Da traute Laura Preiss ihre eigenen Augen und Ohren kaum. Die Schauspielerin, die unter anderem durch ihre Rolle in der ARD-Telenovela Rote Rosen bekannt ist, wurde nun für tot erklärt. Dabei erfreut sie sich bester Gesundheit. Doch laut einem Video, das seit wenigen Tagen im Netz kursiert, ist sie bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Laura selbst war vollkommen fassungslos und stellte klar: Sie will rechtliche Schritte gegen den Urheber dieses Beitrags einleiten.

"Das ist ein ekelhaftes, verwirrendes Gefühl, über den eigenen Tod zu lesen", berichtete die 34-Jährige im Gespräch mit Bild. Erst war sie drauf und dran, die Aktion als den "normalen Bullshit im Netz" abzutun. "Als ich aber die Beileidsbekundungen an meine Familie in den Kommentaren las, drehte sich mir der Magen um und mir wurde bewusst, wie schrecklich diese Lüge ist." Sie hat mittlerweile einen Anwalt eingeschaltet und will Strafanzeige stellen, damit der Clip gelöscht und der "kreative Kopf", der dahinter steckt, angemessen bestraft wird.

Offenbar stammen die Betreiber des besagten YouTube-Kanals aus Thailand. Für ihre "Arbeit" haben sie sich an Fotos aus sämtlichen Pressebereichen wie zum Beispiel dem der ARD oder Zeitungsartikeln von Laura bedient und diese dann zusammen geschnitten. Aber wozu? Vor diesen Videos – das von der Ex-"Rote Rosen"-Darstellerin ist nämlich leider kein Einzelfall – schalten sie Werbung, die ihnen Geld einbringt.

Getty Images Laura Preiss, Schauspielerin

Getty Images Laura Preiss, ehemalige "Rote Rosen"-Darstellerin

Getty Images Laura Preiss beim Deutschen Regiepreis in München

