Schon bald ist sie in einer ganz neuen Rolle zu sehen – in der Rolle als Mutter! Schauspielerin Laura Preiss kennt man sonst aus dem Fernsehen: Ihre Auftritte als Vicky Parker in der Serie Rote Rosen machten die 31-Jährige zum Star. Aktuell ist die Blondine bei "SOKO München" zu sehen. Doch schon bald dürfte sie eine Drehpause einlegen, denn: Die Theaterdarstellerin erwartet ihr erstes Kind!

Im Interview mit Bunte könnte die werdende Mutter nicht glücklicher sein: An der Seite ihres drei Jahre jüngeren Freundes Leonard Hohm verkündet Laura, dass ihr Nachwuchs ein "absolutes Wunschkind" sei. Im Februar soll das erste gemeinsame Baby des Paares das Licht der Welt erblicken – was für ein Geschlecht es hat, wissen die Bald-Eltern selbst noch nicht und haben es mit der Auflösung auch nicht eilig: "Nein, wir lassen uns überraschen und genießen nach dem Umzugsstress jetzt die Ruhe über die Feiertage", geben sie bekannt.

Laura hat gerade erst einen Tapetenwechsel hinter sich: Für ihren Partner zog sie nach drei Jahren in Berlin wieder in ihre Heimatstadt München zurück. Die Fernsehbekanntheit und der Theaterstar lernten sich bei gemeinsamen Projekten im Synchronstudio kennen. Obwohl sich bei den Turteltauben alles im Eiltempo entwickelt hat, können sie ihr neues Familienabenteuer kaum noch erwarten: "Was für ein großartiges Jahr", fassen die beiden ihr Glück im Interview zusammen.

Schultz-Coulon/WENN.com Laura Preiss als Vicky Parker

Instagram / lapreiss Laura Preiss, Schauspielerin

Schultz-Coulon/WENN.com Laura Preiss in "Rote Rosen"

