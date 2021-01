Laura Preiss setzt sich zur Wehr! Die ehemalige Rote Rosen-Darstellerin wurde vor Kurzem in einem Netz-Video für tot erklärt. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes "Clickbate-Video", das mit bewussten Falschmeldungen Aufrufe generieren soll. Das passierte in letzter Zeit häufiger mit Promis, die eigentlich putzmunter sind. Laura will sich das nicht gefallen lassen: Zusammen mit einer Schauspielkollegin will sie nun juristisch dagegen vorgehen.

Gegenüber Quotenmeter verriet Laura nun, dass sie sich nun mit Kim-Sarah Brandts (37) zusammengetan hat, die jüngst das gleiche Fake-Schicksal ereilte: "Ich habe Kim-Sarah telefonisch informiert. Sie war geschockt! Wir tauschen uns seitdem aus und gehen beide dagegen vor." Sie möchten gegen das Video klagen und haben sich auch schon diesbezüglich juristisch beraten lassen. "Auch die Studio Hamburg Serienwerft hat sich mittlerweile eingeschaltet und versucht, auf ein Löschen der Videos hinzuwirken", erklärte sie weiter.

Ihren Fans, Freunden und Familienmitgliedern kann Laura soweit also Entwarnung geben: "Mir geht es den Umständen entsprechend fantastisch. Und das nicht nur, weil ich ihnen mit gutem Gewissen versichern kann: Ich bin quicklebendig!"

Instagram / lapreiss Laura Preiss, 2020 in Bayern

Getty Images Kim-Sarah Brandts, Schauspielerin

Getty Images Laura Preiss

