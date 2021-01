Dieser Geburtstagspost kann sich wirklich sehen lassen! Seit über vier Jahren schwebt Kim Gloss (28) mit ihrem Partner Alexander Beliaikin auf Wolke sieben. Im September 2019 hielt ihr Liebster sogar um ihre Hand an. Mann und Frau sind die beiden zwar noch immer nicht, das tut ihrer Liebe aber keinen Abbruch. Der Beweis: Alex hatte nun Geburtstag und die Ex-DSDS-Teilnehmerin überraschte ihn mit einer Mega-Liebeserklärung!

In ihrer Instagram-Story teilte die 28-Jährige ein Video mit niedlichen Paar-Schnappschüssen. Während im Hintergrund Ed Sheerans (29) Hit "Perfect" zu hören ist, widmete Kim ihrem Verlobten romantische Zeilen. "Ich kann nicht in Worte fassen, wie sehr ich dich schätze und liebe" oder "Meine Liebe zu dir ist unendlich und ich freue mich so sehr auf unsere gemeinsame Zukunft", lauteten zwei der Botschaften etwa.

Anschließend erklärte die Sängerin dann auch, was es mit dem Gruß auf sich hat. "Heute ist der Geburtstag meines Schatzes und ich bin so, so dankbar und glücklich, so einen tollen Mann zu haben. Ich habe einfach den perfekten Deckel gefunden", schwärmte die Mutter einer Tochter, die in ihrer Beziehung zu Rocco Stark (34) entstanden ist. Auch mit Amelia (7) versteht Alex sich super, wie Kim außerdem äußerte: "Er ist so ein liebevoller, toller Vater zu meiner Tochter und es ist wirklich alles perfekt."

Anzeige

Instagram / alex.bel23 Alexander Beliaikin und Kim Gloss, 2019

Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und Alexander Beliaikin

Anzeige

Instagram / alex.bel23 Kim Gloss und Alexander Beliaikin im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de