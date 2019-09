Kim Gloss (27) traut sich! Seit über drei Jahren ist die Influencerin jetzt schon mit ihrem Freund Alexander Beliaikin zusammen. Zwar teilt sie nicht mehr jeden noch so kleinen intimen Moment mit ihren Fans wie einst in früheren Beziehungen, trotzdem dürfen sich ihre Follower gelegentlich über süße Liebes-Updates freuen – so wie jetzt: Vor wenigen Augenblicken gab Kim bekannt, dass sie und Alex verlobt sind!

Via Instagram verriet Kim: Sie hat die Frage aller Fragen gestellt bekommen – und mit Ja geantwortet! Wie genau Alex der Beauty den Antrag gestellt hat, bleibt vorerst noch ihr Geheimnis. Fakt ist jedoch: Die romantische Szene hat in Sankt Petersburg stattgefunden. In ihrer Insta-Story ist zu sehen, dass das Paar zunächst bei einem romantischen Dinner zusammengesessen hat – an einem Flussufer, zwischen etlichen Kerzen und unzähligen Rosenblättern, muss es dann zur Traumfrage gekommen sein.

Doch nicht nur Bald-Braut Kim sowie ihr Bräutigam in spe können die bevorstehende Hochzeit sicher kaum abwarten: Auch Töchterchen Amelia (6) freut sich sicher schon, an Mamas wohl schönsten Tag ihres Lebens Blumenmädchen spielen zu dürfen!

Instagram / kim_glossofficial Alexander Beliaikin und Kim Gloss

Instagram / alex.bel23 Alexander Beliaikin und Kim Gloss nach ihrer Verlobung

Facebook / Kim Gloss Kim Gloss mit Tochter Amelia Stark

