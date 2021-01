Große Trauer in Hollywood: Rémy Julienne (✝90) ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Auf über 1400 Auftritte in Film- und Fernsehproduktionen brachte er es im Laufe seines Lebens und dennoch kennen wohl nur wenige sein Gesicht. Rémy teilte das Schicksal eines Stuntmans: Er stand zwar vor der Kamera, dennoch wurde er kaum erkannt. Am Donnerstag ist er den Folgen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus erlegen.

Wie aus seinem Familienkreis nun bekannt wurde, starb Rémy am frühen Abend: "Das Unausweichliche ist geschehen, er ist von uns gegangen. Es war zuletzt absehbar, denn er musste künstlich beatmet werden." Ein Vertrauter überbrachte auch auf den Social-Media-Kanälen des Franzosen die traurige Nachricht den Fans: "Rémy war leidenschaftlich, sein ganzes Leben war eine Leidenschaft."

Rémy zählte zu den Großen seines Fachs: Vor allem für seine gefährlichen Autostunts war er branchenweit berühmt. Große Aufmerksamkeit brachten ihm außerdem die Stunts in insgesamt sechs James Bond-Filmen ein. Zwischen 1981 und 1995 vertrat er drei verschiedene Bond-Darsteller in besonders brisanten Situationen. Erst im Oktober war Bond-Ikone Sean Connery (✝90) ebenfalls im Alter von 90 Jahren gestorben.

Rémy Julienne im Jahr 2017 in Cannes

Rémy Julienne im Jahr 2017 in Balma

Rémy Julienne im Jahr 2017 mit dem Schaupieler Tomer Sisley

