Hach, wie schön! Kim Gloss (28) ist seit rund fünf Jahren bis über beide Ohren in ihren Partner Alexander Beliaikin verknallt. Im September 2019 hatten sich die beiden Turteltauben bereits in Sankt Petersburg verlobt und wollten eigentlich im vergangenen Jahr in Russland heiraten, doch daraus wurde aufgrund der Corona-Krise nichts. Davon ließen sich die beiden aber keinesfalls unterkriegen. Dass sie trotzdem noch glücklich sind, bewies Kim jetzt mit einem süßen Geburtstagspost an ihren Partner.

Auf Instagram gratulierte die 28-Jährige ihrem Liebsten mit zuckersüßen Worten. Zu einem gemeinsamen Bild der beiden, auf dem Kim liebevoll den Kopf ihres Partners hält, schrieb sie: "Happy Birthday an den besten und tollsten Mann der Welt. Ich liebe dich über alles und freue mich auf unsere gemeinsame Zukunft." Alex schien von den schönen Worten sichtlich gerührt zu sein und kommentierte den Post mit: "Danke Baby! Ich liebe dich." Auch in seiner Story kam der Reality-TV-Star aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. "Ich möchte mit diesem Mann einfach alt werden", betonte Kim.

Obwohl die Hochzeit im Ausland vorerst geplatzt ist, freut sich die Ex-Dschungelcamperin noch immer auf den großen Tag. "Meine Familie und ich kommen ja aus Polen, mein Mann ist Russe, da feiert man ordentlich mit viel Wodka und man gibt ja auch eine Nachfeier [...]", erklärte Kim im RTL-Interview. Das Paar rechnet mit über 100 Gästen.

Instagram / alex.bel23 Kim Gloss und Alexander Beliaikin im Juli 2019

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss

Instagram / alex.bel23 Kim Gloss und Alexander Beliaikin im Dezember 2020

