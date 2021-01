Mit diesem Schock-Geständnis hätte wohl kein Zuschauer der Dschungelcamp-Ersatzshow gerechnet: Djamila Rowe (53) gibt an Tag zwei ihrer Zeit im Tiny House zu, in ihrer Jugend von der Stasi verhaftet worden zu sein. Weil ihre Mutter damals vom Osten in den Westen flüchtete, galt das Erotik-Model als Staatsfeind und kam in ein Kinderdorf. Dort musste Djamila so schreckliche Erfahrungen machen, dass sie nur noch einen Ausweg sah: Selbstmord!

Ihren beiden Mitstreitern Filip Pavlovic (26) und Xenia Prinzessin von Sachsen (34) erzählt das ehemalige Gesicht der Venus vor laufender Kamera von seiner traurigen Vergangenheit. Wenn man im Kinderdorf seiner Arbeit nicht nachkam, wurde man in einem Nebenraum verprügelt. Außerdem wurden Djamila und ihren Mitleidenden die Haare abrasiert – das alles habe natürlich niemand gesehen. Djamila wusste sich irgendwann nur noch so zu helfen: Sie trank Glasreiniger, um sich das Leben zu nehmen. "Dann habe ich mit Metallsplittern und Nägeln, die ich auf dem Boden der Fabrik gefunden habe, versucht, mir die Pulsadern aufzuschneiden", erzählt sie.

Noch heute träumt die Visagistin von ihren schlimmen Erfahrungen. "Das sind diese dunklen Dämonen, die einem tagaus tagein erscheinen", beschreibt sie ihr Seelenleben. Dennoch habe sie eine gewisse Stärke dadurch davongetragen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

