Tayisiya Morderger (23) ist wieder zu haben! Erst vor gut einem Jahr hatte die Blondine ihre Beziehung öffentlich gemacht. Seitdem teilte die einstige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin immer wieder süße Bilder mit ihrem Freund und wirkte total verliebt. Doch diese rosigen Zeiten sind nun ganz plötzlich vorbei: Taya ist wieder Single – und kann die Trennung von ihrem Liebsten noch immer kaum fassen!

Im Promiflash-Interview sprach die Kampf der Realitystars-Kandidatin von 2020 offen über das Liebes-Aus – denn das sei für sie wie aus dem Nichts gekommen: "Die Trennung ist eine Woche her und die kam völlig unerwartet. [...] Wir haben uns innerhalb eines Jahres nie gestritten und die Beziehung war so, wie man sich eine perfekte Beziehung vorstellt!" Ihr Ex habe sich zuvor kurzfristig sehr komisch verhalten, sodass sie sich bereits gesorgt habe. Im Endeffekt habe aber Taya den Schlussstrich gezogen: "Ich habe es nicht ausgehalten und habe gesagt, dass ich mich so respektlos nicht behandeln lasse!"

Wie es der 23-Jährigen gut eine Woche nach dem Ende der Romanze wohl geht? "Ich fühle mich, als ob ich eingeschlafen bin, in einer komplett anderen Welt aufgewacht bin und das Ganze nicht mit mir passiert ist!", schilderte Taya Promiflash. Sie habe daraus gelernt, nicht allem zu trauen, was ein Mann ihr sage.

Instagram / tayuschka Tayisiya Morderger im Dezember 2020

Instagram / tayuschka Tayisiya Morderger und ihr Freund im März 2020

Instagram / tayuschka Tayisiya Morderger, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin

