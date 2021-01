Gute Nachrichten für alle Fans von "The Bold Type": Es geht weiter! Erst vor rund einem Jahr erschien die vierte Staffel der beliebten Serie. Wieder standen die drei Freundinnen Jane (Katie Stevens, 28), Sutton (Meghann Fahy, 30) und Kat (Aisha Dee, 28) im Fokus der Geschichte. Und die letzte Folge endete mit einem Mega-Cliffhanger und ließ die Zuschauer mit vielen offenen Fragen zurück. Ob sie nun die Antworten bekommen? Zumindest bestätigten die Macher jetzt: Es gibt eine fünfte und gleichzeitig finale Season.

Via Instagram verkündeten Drehbuchautorin Wendy Straker Hauser und einige Cast-Mitglieder die Mega-News. Zu einem gemeinsamen Zoom-Video schrieben sie: "'The Bold Type' kommt für eine fünfte und letzte Staffel zurück." Und damit ist auch schon klar, wer weiterhin dabei ist. Die Fans können sich neben Katie, Meghann und Aisha auch auf ein Wiedersehen mit Jacqueline-Darstellerin Melora Hardin, Alex gespielt von Matt Ward freuen sowie Stephen Conrad Moore aka Fashion-Experte Oliver und Nikohl Boosheri in der Rolle von Künstlerin Adena freuen.

Ob auch Samuel Page in der fünften Staffel mit dabei ist, ist noch nicht klar. Damit ist bleibt auch ungewiss, ob seine Figur Richard und dessen Frau Sutton ihrer Liebe noch eine Chance geben. Die zwei hatten sich in der vierten Season getrennt, weil die Stylistin keine Kinder wollte – ihr Mann aber schon.

Getty Images Katie Stevens, Schauspielerin

Getty Images Die Hauptdarstellerinnen von "The Bold Type"

Getty Images Schauspieler Samuel Page

