Diese Neuigkeit hatte unzählige Fanherzen höherschlagen lassen: Die beliebte Serie The Bold Type geht mit einer finalen Staffel an den Start. Die neuen Folgen rund um Jane (Katie Stevens, 28), Sutton (Meghann Fahy, 30), Kat (Aisha Dee, 28) und das beliebte Magazin Scarlet werden im US-amerikanischen TV bereits am 26. Mai anlaufen – und zu diesem Anlass geben die Schauspielerinnen jetzt humorvolle Einblicke in die Dreharbeiten: Die "The Bold Type"-Stars teilen ein paar lustige Clips vom Set!

Während der Dreharbeiten von "The Bold Type" geht es so richtig amüsant zur Sache: Hauptdarstellerin Katie hat es sich nämlich offenbar zur Aufgabe gemacht, ihre Kollegin Meghann zu erschrecken. "Wir hatten gerade erst eine Szene beendet und da habe ich sie wieder erwischt", witzelte Katie auf ihrem Instagram-Profil. Zudem teilte sie einen kurzen Clip ihres humorvollen Streichs.

Dabei hat es Katie offenbar nicht nur auf die Sutton-Darstellerin Meghann abgesehen, denn sie plant den Schabernack auch mit Aisha. "Eine Woche habe ich noch, Aisha. Dich kriege ich auch noch", drohte die 28-Jährige und deutete damit an, dass die "The Bold Type"-Dreharbeiten demnächst abgeschlossen sind.

Instagram / thekatiestevens Katie Stevens, US-amerikanische Schauspielerin

Getty Images Meghann Fahy, "The Bold Type"-Star

Instagram / thekatiestevens Aisha Dee, Katie Stevens und Meghann Fahy, "The Bold Type"-Darstellerinnen

