Gibt es für alle ein Happy End? Ende Mai startete die fünfte und letzte Staffel von The Bold Type in den Vereinigten Staaten. Die Hauptdarstellerinnen Katie Stevens (28), Aisha Dee (28) und Meghann Fahy (31) hatten bereits angedeutet, dass vor allem das Finale der Serie rund um das Frauenmagazin Scarlet sehr emotional werde. Nun wurde die letzte Folge im US-amerikanischen TV ausgestrahlt: So überraschend endet "The Bold Type"...

Achtung, Spoiler! Wer nicht erfahren will, wie "The Bold Type" ausgeht, sollte ab hier nicht weiterlesen. Wann die fünfte Staffel in Deutschland ausgestrahlt oder online verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt.

Powerfrau Kat ist die Karriereleiter im Laufe der Serie immer weiter nach oben geklettert – und schafft es am Ende tatsächlich nach der Ikone Jacqueline (Melora Hardin), die nächste Chefredakteurin von Scarlet zu werden! Auch für Sutton gibt es ein schönes, wenn auch unerwartetes Ende: Die Designerin und ihre große Liebe Richard (Samuel Page, 44) kommen tatsächlich wieder zusammen! Ihre dramatische On-Off-Beziehung zog sich über sämtliche Staffeln hinweg.

Sutton hat also Glück in der Liebe und Kat Erfolg im Beruf – doch was ist mit Jane? Auch hier wartet eine große Überraschung auf die Fans: Die engagierte Journalistin verlässt Scarlet am Ende von "The Bold Type"! Warum? Um auf Reisen zu gehen und sich selbst besser kennenzulernen. Showrunner Wendy Straker Hauser erklärte diese Wendung gegenüber People: "Zum ersten Mal in ihrem Leben gibt sie die Kontrolle ab und springt ins kalte Wasser."

