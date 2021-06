Die The Bold Type-Fans müssen wohl Taschentücher bereithalten! Seit Ende Mai flimmert die fünfte und letzte Staffel der beliebten Serie über die US-amerikanischen Fernsehbildschirme – die deutschen Fans müssen sich hingegen noch etwas gedulden. Trotzdem gaben die Hauptdarstellerinnen schon jetzt einen Einblick hinter die Kulissen: Katie Stevens (28), Aisha Dee (28) und Meghann Fahy (31) sprachen jetzt über die Dreharbeiten am "The Bold Type"-Set – und die emotionale finale Szene!

"Ich will nichts vorwegnehmen, aber wir haben eine Schlussszene gedreht, die keiner von uns durchstehen konnte, ohne zu weinen", teaserte die Jane-Darstellerin Katie gegenüber BuzzFeed an. Das Team habe für den besagten Dreh zudem nur einen einzigen Versuch gehabt, weil die Schauspielerinnen so geschluchzt haben. "Nachdem wir die Szene gedreht hatten, waren wir nur noch zu dritt – und wir weinten einfach", rief sich Katie in Erinnerung.

Nachdem die finale "The Bold Type"-Staffel im Kasten war, verabschiedeten sich Katie, Aisha und Meghann auf besondere Art und Weise von ihren geliebten Serienrollen. "Die Produzenten ließen uns in das Scarlet-Büro gehen, als niemand sonst dort war", berichtete Katie von diesem Moment in den Redaktionsräumen des Frauenmagazins und erklärte: "Wir konnten einfach herumlaufen und über all unsere gemeinsamen Erinnerungen sprechen. Wir lagen zusammen auf dem Boden und kuschelten uns einfach aneinander."

Getty Images Die Hauptdarstellerinnen von "The Bold Type"

Instagram / thekatiestevens Katie Stevens, US-amerikanische Schauspielerin

Getty Images Aisha Dee, Meghann Fahy and Katie Stevens, "The Bold Type"-Hauptdarstellerinnen

