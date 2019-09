Was für ein Schock! Die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin Katie Stevens (26) hat nervenaufreibende Tage hinter sich. Der The Bold Type-Star hatte kurzzeitig sogar Angst um sein Leben. Denn die 26-Jährige hatte eine Veränderung in ihrer Brust ertastet und wusste zunächst nicht, worum es sich dabei handelt. Katie war nur klar: Wenn es ein Tumor ist, kann das nichts Gutes bedeuten.

In einem Instagram-Post berichtet Katie nun von ihrer Entdeckung. So habe sie, wie sie es regelmäßig macht, ihre Brust abgetastet und dabei etwas Knotiges gefühlt. Etwas, das sich nicht wie normales Brustgewebe angefühlt habe. "Ich war in Panik, so emotional", schreibt sie in ihrem Post. Sie wollte so schnell wie möglich Klarheit schaffen, vor allem, weil sie kurz vor ihrer Hochzeit stünde. Glücklicherweise bekam sie schnell einen Termin bei einem Spezialisten – und der gab nach der Untersuchung Entwarnung. Bei dem Gewebe handelt es um ein Fibroadenom, einen gutartigen Knoten. "Ich bin zu 100 Prozent okay, glücklich und gesund und schätze den Körper, den ich habe", konnte sie ihre Fans beruhigen.

Diesen Vorfall nutzte Katie auch, um ihre Netzgemeinschaft auf das Thema Vorsorge aufmerksam zu machen. Sie ermutigte sie dazu, jeden Verdacht so schnell wie möglich ärztlich abklären zu lassen. Denn: "Je schneller du es herausfindest, desto schneller kannst du etwas dagegen tun", so Katie.

Getty Images Katie Stevens im November 2018

Anzeige

Getty Images Katie Stevens bei den CMA Awards

Anzeige

Getty Images Katie Stevens, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de