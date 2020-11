Diese Gesichter dürften Serienfans bekannt vorkommen! In der vierten Staffel der Amazon-Prime-Serie "The Bold Type" bekommt der Cast prominente Unterstützung. Seit dem 16. Oktober sind die neuen Folgen endlich in Deutschland verfügbar. In der Serie geht es um Jane Sloan (Katie Stevens, 27), Sutton Brady (Meghann Fahy, 30) und Kat Edison (Aisha Dee, 28), die bei der New Yorker Frauenzeitschrift Scarlet arbeiten und sowohl privat als auch beruflich so manches Hindernis überwinden müssen. Und die Zuschauer werden einige ihrer TV-Lieblinge wiedererkannt haben: Promiflash verrät euch, woher man die Schauspieler schon kennt!

Sutton und ihr Freund, der Vorstandsvorsitzende Richard Hunter (Samuel Page), bekommen Besuch von seiner Mutter. Diese Rolle übernimmt die Schauspielerin Caroline Lagerfelt (73). Und die hat schon viel Übung darin, einen solchen Charakter darzustellen: Gossip Girl-Fans kennen sie als die distanzierte Mutter von Lily van der Woodsen (Kelly Rutherford, 51) und als Großmutter von Serena (Blake Lively, 33). Das Netflix-Publikum wird sie dagegen als Mutter der Süße Magnolien-Hauptfigur Maddie Towsend (Joanna Garcia Swisher) in Erinnerung haben. Eine weitere Rolle wird von einem Gilmore Girls-Bekannten übernommen. Fans der Serie wissen: Scott Cohen (58), der jetzt Miles Shaw spielt, war damals in der Rolle des Englischlehrers von Rory (Alexis Bledel, 39) und Ex-Verlobten von Lorelai (Lauren Graham, 53) zu sehen.

Einen Abstecher nach New York macht auch Janes Bruder Evan, und der wird von keinem Geringeren als dem Glee-Star Chord Overstreet (31) verkörpert. Und zu guter Letzt: Zur Freude der weiblichen Fans spielt der "The Royals"-Hottie Tom Austen Kats neue Affäre Cody. Bekannt wurde der Brite durch seine Rolle des Bodyguards Jasper.

