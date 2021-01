Wer verfolgt Niko Grieserts (30) Suche nach der Frau fürs Leben? Seit vergangenem Mittwoch ist der IT-Projektmanager als neuer Bachelor im TV zu sehen. 20 hübsche Kandidatinnen buhlen aktuell noch um seine Gunst – der Spaß für Kuppelshow-Fans geht also gerade erst richtig los. Schalten bei dieser Staffel eigentlich auch die ganzen ehemaligen Bachelor-Girls ein? Clea-Lacy Juhn (29) tatsächlich schon!

Wir erinnern uns: Im Jahr 2017 kämpfte die süße Brünette erfolgreich um das Herz von Bachelor Sebastian Pannek (34) – hinterher waren sie immerhin anderthalb Jahre zusammen. Auch wenn sie heute außerhalb des Kuppelformats ihre große Liebe gefunden hat, schwelgt sie offenbar gerne in Erinnerungen an alte Zeiten: "Habe letztes Mal kurz eingeschaltet und werde es bestimmt diese Woche wieder tun", verriet sie jetzt in ihrer Instagram-Story.

Tatsächlich ist Hottie Niko aber nicht der Hauptgrund für Cleas Interesse an der Show. "Mich interessiert dieses Jahr vor allem, wie es mit der aktuellen Situation umgesetzt wird. Zum Beispiel wie die Mädels wohnen oder wie die Dates gestaltet werden", erklärt die Influencerin weiter. Hier spielt die 29-Jährige wohl darauf an, dass sie Staffel aufgrund der Gesundheitskrise diesmal nicht in Griechenland, sondern in Deutschland gedreht wurde.

Clea-Lacy Juhn, Influencerin

Clea-Lacy Juhn, Ex-Bachelor-Kandidatin

Niko Griesert, der Bachelor 2021

