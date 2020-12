Im Dezember 2019 gab es erste Gerüchte, dass Ex-Bachelor-Siegerin Clea-Lacy Juhn (29) wieder vergeben ist. Die Dunkelhaarige wurde immer wieder ganz vertraut mit Moderator Riccardo Basile (29) gesichtet. Ganz offiziell gemacht haben die beiden ihre Beziehung zwar erst einige Wochen später – ein Paar waren sie aber tatsächlich schon zum damaligen Zeitpunkt. Am Donnerstag feierten die zwei nun ihren ersten Jahrestag und verrieten dabei: Ihre Pärchen-Tattoos begleiten sie schon seit der ersten Stunde.

Auf dem Handrücken hat sich Clea damals einen kleines R stechen lassen – ihr Liebster trägt ein C an der gleichen Stelle. Offenbar hat sich das Paar aber nicht nach langer und reiflicher Überlegung zu diesem besonderen Liebesbeweis entschieden, sondern direkt am Anfang seiner Beziehung. "Heute haben wir Einjähriges. Heute vor einem Jahr – haben wir uns da das Tattoo stechen lassen? Ja, klar! Heute vor einem Jahr", plaudert die Beauty in ihrer Instagram-Story aus und freut sich ganz besonders über das erste Liebesjubiläum.

So gut, wie es bei der 29-Jährigen und ihrem Liebsten offenbar läuft, ist es auch kein Wunder, dass sie sich eine gemeinsame Zukunft ausmalen. Sogar an Nachwuchs haben Riccardo und die Brünette bereits gedacht. "Fakt ist auf jeden Fall – Kinder wollen wir beide", meinte Clea vor einigen Wochen in einer Fragerunde. Ein bestimmter Zeitpunkt sei aber noch nicht geplant. Zunächst möchten die Turteltauben ihre Zweisamkeit noch etwas auskosten.

Instagram / riccardobasile Clea-Lacy Juhn im Dezember 2019

Bieber, Tamara / ActionPress Riccardo Basile und Clea-Lacy Juhn bei der BMW Bunte Festival Night 2020

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn und Riccardo Basile, Dezember 2019

