Ihre Fans können den Verlust einfach nicht fassen! Erst vor wenigen Stunden ist bekannt geworden, dass eine Hollywoodlegende verstorben ist: Cicely Tyson (✝96), die zuletzt in der Erfolgsserie How to Get Away with Murder mitgewirkt hatte, ist unter bisher ungeklärten Umständen am 28. Januar gestorben. Besonders berührend: Erst vor wenigen Tagen hatte die Ikone ihr allerletztes Interview gegeben. Cicely ließ in diesem Gespräch noch einmal ihr Leben Revue passieren!

Am Mittwoch erschien das Interview mit der 96-Jährigen in der Sendung CBS This Morning. Darin sprach die Schauspielerin mit Moderatorin Gayle King (66) über ihre Karriere und ihre Herkunft. Vor allem ihre Mutter sei nicht begeistert von Cicelys Weg gewesen – besonders davon, dass sie eine Schauspielkarriere anstrebte. "Ich weiß bis heute nicht, was sie von mir erwartete, aber meine Mutter dachte wirklich, ich würde in der Höhle der Ungerechtigkeit leben, weil wir in den Slums aufgewachsen sind", erklärte die "The Help"-Darstellerin im Gespräch.

Den Bedenken ihrer Mutter zum Trotz hatte Cicely eine beachtliche Laufbahn. Und auf diese war die Leinwandlegende auch mächtig stolz! Auf die Frage, wie die Leute die Schauspielerin in Erinnerung behalten sollten, antwortete die Ex-Frau des Jazzmusikers Miles Davis (✝65) bescheiden: "Ich habe mein Bestes gegeben, das ist alles."

Cicely Tyson, Schauspielikone

Cicely Tyson im April 2018

Cicely Tyson, Hollywoodlegende

