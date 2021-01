Cicely Tyson gehörte zu einem der großen Vorbilder aus Hollywood! Erst heute Morgen schockierte die Todesmeldung der Schauspielerin die gesamte Welt: Die gebürtige New Yorkerin ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Zahlreiche Prominente verabschiedeten sich bereits mit emotionalen Worten von ihr im Netz. Mit ihrem Wirken hat die zweifache Mutter die gesamte Film- und Fernsehbranche verändert. Promiflash hat die beeindruckende Karriere von Cicely noch einmal zusammengefasst.

Der steile Aufstieg der Akteurin erstreckte sich über stolze sieben Jahrzehnte, in denen sie in über 33 Produktionen mitwirkte und zahlreiche Auszeichnungen erhielt. Ganz besonders bewundernswert: Cicely ebnete den Weg für alle schwarzen Frauen im Showbusiness, als sie als erste afroamerikanische Frau eine Hauptrolle in der Dramaserie "East Side/West Side" von 1963 bis 1964 bekam. Kurz danach erlangte sie große Anerkennung für ihre Darstellung als Rebecca Morgan in "Sounder": Für ihre Arbeit in dem Film wurde sie sowohl für den Oscar als auch für den Golden Globe Award als beste Schauspielerin nominiert.

Zudem war die Ex-Frau von Sänger Miles Davis (✝65) unter anderem in der beliebten Krimiserie How to Get Away with Murder zu sehen. Für ihre Rolle als Ophelia Harkness, die Mutter der toughen Anwältin Annalise Keating (Viola Davis, 55), gewann sie einen Emmy. In den USA galt Cicely als eine der angesehensten Schauspielerinnen dramatischer Figuren: Für ihr Lebenswerk wurde sie 2018 mit dem Ehren-Oscar ausgezeichnet.

Getty Images Cicely Tyson auf einer Gala im Oktober 2019

Getty Images Cicely Tyson bei einer Pressekonferenz in Pasadena im Januar 2020

Getty Images Cicely Tyson auf einem Event in NYC im Oktober 2019

