Freundin verrät: Darum trug Michael Jackson seinen Handschuh

Lüftet sie das Geheimnis? Michael Jackson (✝50) gilt als eine der größten Musiklegenden. Mit seinen zahlreichen Hits und Auszeichnungen bleibt der "King of Pop" noch heute bei vielen Fans unvergessen. Vor allem seine extravaganten Bühnenshows und Outfits bleiben im Gedächtnis. Ein Accessoire, was besonders herausstach: der einzelne weiße Handschuh. Er wurde zum Markenzeichen für den Entertainer. Doch wie kam es dazu, dass er diesen trug? Dies will eine Freundin von Michael gewusst haben!

Wie Mirror berichtet, erzählte seine Freundin, die Schauspielerin Cicely Tyson (✝96), dass sie wohl mit dabei gewesen sei, als der berühmte Handschuh kreiert wurde. So plauderte Cicely aus, dass sie sich in den 1980er-Jahren einen Modedesigner mit Michael geteilt hatte. Dieser habe ihr eines Tages den Handschuh für Michael gezeigt, an dem er gerade angeblich gearbeitet hatte. Grund dafür soll laut ihr die Hautkrankheit Vitiligo gewesen sein, die sich angefangen hatte, an seiner Hand auszubilden.

Bei Vitiligo handelt es sich um eine Pigmentstörung, bei der weiße Hautstellen an verschiedenen Körperteilen auftauchen. Auch Michael hatte bis zu seinem Tod an dieser Krankheit gelitten. Dieses Jahr jährte sich der Todestag vom "Thriller"-Interpreten bereits zum 13. Mal. Zahlreiche Stars, darunter auch seine Schwester Janet Jackson (57), zollten ihm Tribut.

Cicely Tyson, Hollywoodlegende

Michael Jackson im September 1992

Michael Jackson im März 2009 in London

