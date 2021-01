Ist Chloe Ferry (25) endlich wieder glücklich vergeben? Nach einem langen Hin und Her gab die Geordie Shore-Beauty im Herbst 2019 die endgültige Trennung von ihrem Freund Sam Gowland bekannt. Seitdem war es still um ihr Liebesleben. Sie verriet zwar, sich auch eine Beziehung zu einer Frau vorstellen zu können. Doch Chloe schien weder ein geeigneter männlicher noch ein geeigneter weiblicher Kandidat über den Weg gelaufen zu sein – bist jetzt. Das Reality-TV-Sternchen soll einen neuen Freund haben.

Bei dem neuen Mann an Chloes Seite handelt es sich angeblich um das 30-jährige Male-Model Kieran Bishop. Liebe auf den ersten Blick war es aber keineswegs. Ein Insider verriet The Sun: "Chloe liebte Kierans Energie von dem Moment an, als sie ihn traf, aber es dauerte eine Weile, bis sie merkte, wie sehr sie ihn mochte." Der Quelle zufolge hätten die beiden ein positives Gefühl, was ihre gemeinsame Zukunft betrifft.

Möglicherweise hat das Paar auf neumoderne Weise zueinandergefunden. Seit ihrer Trennung von Sam ist die Blondine auf der Datingapp "Celebs Go Dating" unterwegs. Chloe und Kieran selbst haben sich zu den Gerüchten bisher nicht geäußert.

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry, "Geordie Shore"-Star

Instagram / _kieranbishop Model Kieran Bishop

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry, Januar 2020

