Chloe Ferry und On-off-Freund Johnny Wilbo planen Babys!

Die beiden können wohl einfach nicht ohne einander! Im Dezember 2022 ging die Beziehung von Chloe Ferry (28) und Johnny Wilbo aufgrund seiner Untreue in die Brüche. Die Fans rechneten wohl mit einem endgültigen Aus – doch vor Kurzem überraschte das Paar zum vierten Mal mit einem Liebes-Comeback. Die beiden haben wieder zueinandergefunden. Jetzt kündigt Chloe große Pläne für die Zukunft an!

Gegenüber The Sun plaudert der Geordie Shore-Star über seine Beziehung zu Johnny. Die Vergangenheit der beiden ist offenbar weiterhin präsent. "Aber wir versuchen zu lernen, einander zu vertrauen, aber um ehrlich zu sein, läuft es gut", berichtet sie positiv gestimmt. Dennoch gäbe es Höhen und Tiefen. "Wenn wir nach dem Sommer noch zusammen sind, werde ich einen letzten wilden Sommer haben und dann werden wir anfangen, Babys zu bekommen", offenbart die Beauty kurzerhand.

Die TV-Bekanntheit beschäftigt sich offenbar schon länger mit dem Thema Familienplanung. In einem Interview mit New! Magazine verrät die Britin: "Ich bin 26, ich möchte eine große Familie mit zehn Kindern, also ich glaube, dass ich langsam damit anfangen muss." Sie habe schon immer davon geträumt, viele Kinder zu haben.

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry im April 2023

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry, "Geordie Shore"-Bekanntheit

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry und ihre Mutter Liz, Mai 2021

