Emotionales Geständnis: Chloe Ferry bereut Schönheits-OPs

Reality-TV-Star Chloe Ferry (29) hat in einem emotionalen Interview über die schwerste Zeit ihres Lebens gesprochen. Im Podcast "We Need To Talk" offenbarte sie, wie sehr sie unter den Folgen zahlreicher kosmetischer Eingriffe und den Erwartungen der Öffentlichkeit gelitten habe. Mit nur 19 Jahren stand Chloe plötzlich im Rampenlicht und gab an, bereits zu diesem Zeitpunkt "naiv und verletzlich" gewesen zu sein. Die ständigen Angriffe der Social-Media-Nutzer auf ihr Aussehen hätten sie dazu getrieben, über 60.000 Euro in Schönheitsoperationen zu investieren – eine Entscheidung, die sie heute zutiefst bereue. Sie habe den Eingriffen jedoch nicht nur ihren mentalen Frieden geopfert, sondern auch sich selbst verloren. "Ich habe meine 20er damit verschwendet, jemand sein zu wollen, der ich nicht bin", gab sie zu.

Heute wolle die 29-Jährige einen Neuanfang wagen und lasse einige der Operationen rückgängig machen, darunter ihren Brazilian Butt Lift, den sie bereits habe auflösen lassen. Sie habe begonnen, sich therapeutische Hilfe zu suchen, und berichtet, dass sie nun Schritt für Schritt daran arbeite, sich selbst wieder zu akzeptieren. Im Podcast erklärte sie: "Ich fühlte mich so, als ob ich eine Depression durchmachte. Das Hauptziel ist, dass ich mich wieder selbst lieben möchte. Ich war so weit unten, dass ich das Gefühl hatte, ich möchte nicht mehr hier sein." Chloe wolle ihre Geschichte nutzen, um andere zu warnen und über die Risiken kosmetischer Eingriffe aufzuklären.

Chloe blickt nicht nur auf die Vergangenheit, sondern auch hoffnungsvoll in die Zukunft. Sie möchte ihr Leben neu definieren, weg von dem Image der wilden Party-Queen, das sie in Geordie Shore geprägt hat. "Ich möchte wieder die lustige Chloe sein, die sich keine Sorgen darüber macht, wie sie aussieht. Da liegt mein Glück", erklärte sie. In den nächsten Jahren wolle sie bewusster leben und sich auf ihre persönliche Entwicklung konzentrieren. Ihre Familie habe sie während ihrer schwersten Zeiten unterstützt und sich immer gewünscht, dass sie ihren natürlichen Look wieder mehr zu schätzen lernt.

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry im Februar 2025

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry im November 2020

