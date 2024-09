Ist "Geordie Shore"-Star Chloe Ferry mit Johnny verlobt?

Chloe Ferry (29) heizt mächtig die Gerüchteküche an – und zwar wegen eines funkelnden Schmuckstücks an ihrem Finger. Mit diesem wurde die Geordie Shore-Bekanntheit bei einem nächtlichen Beisammensein in Newcastle mit ihren Freunden abgelichtet. Auf Fotos, die The Sun vorliegen, ist der Realitystar mit einem auffälligen Ring zu sehen, während das It-Girl über beide Ohren strahlt. Ob sich die Medienpersönlichkeit etwa verlobt hat?

Aktuell ist Chloe laut dem Magazin wieder in einer Beziehung mit ihrem On-off-Partner Johnny Wilbo. Dass nun Verlobungsgerüchte um die beiden kursieren, ist nicht das erste Mal: Anfang dieses Jahres präsentierte sich die Influencerin ebenfalls mit einem Ring am Finger im Netz und löste direkt Spekulationen aus, ob ihr Freund die Frage aller Fragen gestellt habe. "Sollen wir uns mal über den Ring unterhalten?", fragte unter anderem einer ihrer Fans auf Instagram.

Obwohl Chloe und Johnny ihre Beziehung schon einige Male beendet haben, fanden sie stets wieder zueinander. Was ihre Zukunft mit dem Sonnyboy anbelangt, hat die TV-Darstellerin aber trotz all der Widrigkeiten genaue Pläne, wie sie gegenüber dem Boulevardblatt ausplauderte: "Wenn wir nach dem Sommer noch zusammen sind, werde ich einen letzten wilden Sommer haben und dann werden wir anfangen, Babys zu bekommen!"

Instagram / chloegshore1 Johnny Wilbo und Chloe Ferry

Getty Images Chloe Ferry, Realitystar

