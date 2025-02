Chloe Ferry zeigt ihren verkleinerten Po nach BBL-Entfernung

Chloe Ferry (29), bekannt aus der Reality-Show Geordie Shore, hat ihren Fans auf Instagram ihre neue Figur präsentiert. Die TV-Persönlichkeit zeigte sich in einem auffälligen Badeanzug mit Animal-Print, während sie gemeinsam mit ihrer Schwester einen Spa-Tag genoss. Für viele Fans besonders interessant an Chloes neuer Bildstrecke: die deutlich sichtbaren Ergebnisse ihrer Po-Verkleinerung. Chloe hatte sich 2017 einer Brazilian-Butt-Lift-Operation unterzogen – ein als besonders gefährlich geltender Eingriff zur Vergrößerung des Gesäßes mittels Eigenfett. Jetzt ließ sie das zusätzliche Volumen wieder entnehmen, was für sie einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem besseren Körpergefühl darstellte, wie sie zuvor erklärt hatte. "Heute beginnt ein neues Kapitel", schrieb Chloe noch in einer Instagram-Story vor der Operation vom Krankenhausbett aus.

Chloe hat in der Vergangenheit bereits offen über ihren Kampf mit den Folgen zahlreicher ästhetischer Eingriffe gesprochen. Bereits als Teenager begann sie mit kosmetischen Operationen, darunter eine Brustvergrößerung und mehrere Nasenkorrekturen. Dennoch erlebte Chloe immer wieder depressive Episoden und ein starkes Gefühl der Unsicherheit, wie sie kürzlich im Podcast "We Need To Talk" erklärte. "Ich wollte nur geliebt werden und die bösen Kommentare stoppen", gab sie zu. Die Entscheidung, die Operation rückgängig zu machen, sei nun Teil ihres Neustarts.

Chloe, die 2017 am britischen Format Celebrity Big Brother teilnahm, betonte, sie wolle auf diesem Weg wieder zu der Person werden, die sie vor ihrem Schönheitswahn gewesen sei: eine lustige und selbstbewusste junge Frau. "Ich möchte nicht nur dafür bekannt sein, einen großen Po zu haben", lachte sie. Mittlerweile lege die 29-Jährige ihren Fokus auf Selbstliebe und Therapie, um sich von den seelischen Strapazen der vergangenen Jahre zu erholen. Ihre Fans feiern diesen Schritt und loben sie für ihre Offenheit und Ehrlichkeit.

Instagram / chloegshore1/?hl=en Chloe Ferry präsentiert sich vor der Skyline von Dubai, Oktober 2024

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry, Reality-TV-Star

