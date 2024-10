Fans schwärmen von Chloe Ferrys radikaler Typveränderung

Reality-TV-Sternchen Chloe Ferry (29) begeisterte ihre Fans kürzlich mit atemberaubenden Bikini-Fotos. Die 29-Jährige teilte auf Instagram Schnappschüsse aus ihrem vergangenen Urlaub in Dubai, auf denen sie ihre Kurven in einem grünen Tie-Dye-Bikini präsentierte. Mit großen, goldfarbenen Ohrringen und einer auffälligen Armbanduhr komplettierte die 29-Jährige ihren glamourösen Look und zeigte sich stolz vor der beeindruckenden Skyline der arabischen Metropole. Selbst ihre einzigartigen Tattoos setzt Chloe auf ihren neuen Fotos gekonnt in Szene.

Die Rückblicke auf ihre Dubai-Reise kommen nur wenige Tage, nachdem Chloe mit einer dramatischen Haarveränderung auf sich aufmerksam gemacht hatte: Die Reality-Queen entschied sich, ihre langen blonden Locken gegen einen eleganten, aschblonden Bob einzutauschen. Auf Instagram präsentierte sie stolz ihren neuen Look in einem bordeauxroten, ärmellosen Crop-Top mit Reißverschluss. Zu den Bildern schrieb sie: "Kurze Locken und Rollkragenoberteil". Von ihren Followern erntete sie dafür begeisterte Kommentare wie "Ich bin besessen!", "Das steht dir so gut!" und "Du siehst so elegant aus!".

Chloe Ferry wurde im Jahr 2015 durch die Reality-Show Geordie Shore bekannt. Es folgten Fernsehauftritte bei der britischen Ausgabe von Ex on the Beach, "Celebs Go Virtual Dating" und "Celebs Go Dating: The Mansion". Seit ihren Anfängen im TV hat Chloe eine beeindruckende Transformation durchgemacht. Die gebürtige Britin ist nicht nur für ihr glamouröses Aussehen bekannt, sondern auch für ihre offene Art, mit der sie ihr Leben mit ihren Fans teilt.

Instagram / chloegshore1/?hl=en Chloe Ferry präsentiert ihre neue Mähne, Oktober 2024

Anthony Harvey / Getty Images Chloe Ferry bei den MTV Europe Music Awards 2016 in Rotterdam

