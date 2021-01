Sebastian Preuss (30) schwebt auf Wolke sieben! Der ehemalige Rosenkavalier hatte in der vergangenen Bachelor-Staffel vor den Augen von Millionen Deutschen seine große Liebe gesucht. Sein Abenteuer fand allerdings ein ganz besonderes Ende: Sebastian war der erste Bachelor, der am Ende keiner Frau eine Rose gab. Er blieb also Single und ging weiterhin alleine durchs Leben. Doch die Einsamkeit hat nun ein Ende! Der 30-Jährige ist verliebt und denkt sogar schon an den nächsten Schritt.

Unter den Bachelor-Ladys war die Richtige nicht dabei – dafür hat Sebastian seine große Liebe im echten Leben gefunden. Gegenüber Bild sagte er jetzt: "Ich habe die Frau fürs Leben nach meinem schweren Motorradunfall gefunden." Letztes Jahr im Sommer war Sebastian mit seinem Motorrad auf die Gegenfahrbahn geraten und hatte dabei ein anderes Fahrzeug gestreift. Er musste direkt ins Krankenhaus geflogen werden. Der Unfall hatte letztendlich aber wohl auch seine guten Seiten – immerhin lernte der Ex-Bachelor so seine Traumfrau kennen. Er kann sich nicht nur vorstellen, mit ihr eine Familie zu gründen – auch "eine Hochzeit ist nicht ausgeschlossen – sogar ganz im Gegenteil", verriet er.

Mehr gab der 30-Jährige aber noch nicht darüber preis, welche Dame ihn offenbar gesund pflegte. Die Fans müssen sich also noch etwas gedulden. Vielleicht taucht ja schon bald das erste Pärchenfoto auf Social Media auf und man erfährt, wer die unbekannte Traumfrau ist.

Sebastian Preuss, TV-Bekanntheit

Sebastian Preuss im Juni 2020

Sebastian Preuss, "Der Bachelor"-Kandidat 2020

