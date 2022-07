Er bestätigt es: Ex-Bachelor Sebastian Preuss ist Single!

Sebastian Preuss (32) ist wieder zu haben! 2020 suchte er als Bachelor seine Traumfrau – doch unter den Kandidatinnen war nicht die Richtige dabei. Ein Jahr später schien der Beau aber tatsächlich die eine Lady gefunden zu haben – er schmiedete sogar Hochzeitspläne. Wer seine Auserwählte war, klärte er allerdings nie auf. Doch offenbar sollte diese Liebe ohnehin nicht für die Ewigkeit sein – denn Sebastian ist wieder solo unterwegs!

Das stellte der Reality-TV-Darsteller nun in seiner Instagram-Story klar. Offenbar kann sich Sebastian vor Date-Angeboten derzeit kaum retten. Doch daran scheint er augenscheinlich derzeit kein Interesse zu haben und zog deswegen die Reißleine. "Ich war gerade sehr lange in einer Beziehung und bin gerade auf nichts Neues aus", erklärte der Blondschopf. Offenbar ist die Trennung von seiner unbekannten Freundin noch nicht allzu lange her.

Momentan genießt er also sein Leben als Single. Im Netz präsentierte Basti im Juni seinen durchtrainierten Body – zum ersten Mal seit zwei Jahren. Denn 2020 wurde der 32-Jährige bei einem illegalen Motorradrennen schwer verletzt und musste sogar mehrmals operiert werden.

Instagram / sebastianpreuss Ex-Bachelor Sebastian Preuss und seine Freundin

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, 2022

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss im Juni 2022 in München

