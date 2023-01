Ein Paar? Neue Hinweise bei Basti Preuss und Isabelle Denise

Bestätigen Sebastian Preuss (32) und Isabelle Denise etwa ihre Beziehung? Vor rund zwei Monaten sorgten der einstige Bachelor und die Are You The One?-Kandidatin für Liebesgerüchte: Die zwei teilten Schnappschüsse aus ihrem Urlaub auf Mallorca – auf den Bildern war deutlich zu erkennen, dass sie sich dort gemeinsam befanden. Jetzt scheinen sich die Hinweise zu verdichten: Basti und Isabelle teilen ein gemeinsames Foto!

Via Instagram-Story überraschte der Blondschopf seine Fans mit einem besonderen Post: Der 32-Jährige teilte ein Foto, auf dem er mit Isabelle zu sehen ist. Die zwei schmiegen sich aneinander, während sie verträumt vor dem Aufzugspiegel posieren. Sebastian kommentierte das Spiegelselfie schlicht und ergreifend mit "Stütze" – Worte scheinen bei den TV-Persönlichkeiten überflüssig zu sein. Die Beauty tat es Basti gleich und repostete das Foto mit Herzchen in ihrer Instagram-Story.

Sebastian und Isabelle verbinden einige Gemeinsamkeiten, die für eine Romanze sprechen würden. Sowohl der Hottie als auch der Realitystar leben in München. Zudem teilen sie dieselbe Leidenschaft: Sebastian ist ein Fitness-Fan, während Isabelle als Fitness Coach und Personal Trainer tätig ist.

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, Ex-Bachelor

Instagram / isabelle.denise Isabelle Denise, Realitystar

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, ehemaliger Bachelor

